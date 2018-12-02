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Главные новости за 1-2 декабря 2018 года

Главные новости за 1-2 декабря 2018 года

В связи с военным положением в Украине начинается «мобилизация». В ряде регионов Украины запланировано проведение масштабных сборов резервистов и военнообязанных. «Мобилизационные» мероприятия начнутся уже с понедельника, 3 декабря.

Под Киевом во время детской тренировки обрушилась крыша спорткомплекса. В городе Вишневое (Киевская область) случилось ЧП в спорткомплексе Favorite Fit. Во время тренировки детей произошло обрушение крыши спортзала.

Жеребьевка Евро-2020: Украина попала в «почти проходную» группу. В ирландском городе Дублин состоялась жеребьевка отборочного турнира по футболу Евро-2020. Украинская сборная попала в группу B.

В Харькове какие-то «нелюди» ограбили умирающего посреди улицы журналиста. В Харькове при шокирующих обстоятельствах ушел из жизни известный журналист Олег Пересада. Умирающего главреда «Харьковских известий» ограбили неизвестные.

Новый чемпион: нокаут от Гвоздика отправил Стивенсона в больницу. В канадском городе Квебек состоялся боксерский поединок между украинцем Александром Гвоздиком и канадцем Адонисом Стивенсоном. На кону стоял титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

«Бориспольский экспресс» быстро сломался. Пассажирам пришлось по сугробам добираться в аэропорт. Поезд-экспресс «Киев-Борисполь» сломался уже на второй день после торжественного запуска. Опаздывающие на авиарейсы пассажиры были вынуждены «своим ходом» добираться в аэропорт.

В США скончался «большой друг Украины» Джордж Буш ‒ старший. В больнице американского города Хьюстон (штат Техас) ушел из жизни 41-й президент (в 1989-1993 годах) США Джордж Герберт Уокер Буш (Джордж Буш ‒ старший). На момент смерти экс-президенту было 94 года.

Супербой Фьюри ‒ Уайлдер: несмотря на два нокдауна ‒ победила «дружба». В американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоялся долгожданный боксерский поединок между непобедимыми супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. На кону стоял титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

«Бензиновый Майдан» во Франции набирает силу: власти уже готовятся ввести чрезвычайное положение. Во Франции уже три недели продолжаются массовые акции протеста против роста цен на нефтепродукты. Чрезмерная активность «желтых жилетов» может заставить французские власти пойти на самые крайние меры.

Тэги: США, Украина, футбол, общество, мир, Франция, Джордж Буш-старший, ЕС, новости, новости Украины

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