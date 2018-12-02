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Жеребьевка Евро-2020: Украина попала в «почти проходную» группу

Жеребьевка Евро-2020: Украина попала в «почти проходную» группу

В воскресенье, 2 декабря, в ирландском городе Дублин состоялась жеребьевка отборочного турнира по футболу Евро-2020. Как выяснили журналисты «Фразы», украинская сборная попала в группу B.

Так, соперниками сборной Украины по отборочной группе станут команды Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. Если с Люксембургом и нынешней Литвой «все понятно», а Португалию считать за фаворита группы, то главным конкурентом за выход на Евро-2020 для Украины становится сборная Сербии, результат матчей с которой будет иметь решающее значение.

Как известно, на Чемпионат Европы попадают по две лучшие команды из каждой группы.

Состав всех групп, определенный при жеребьевке:

Группа A: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово

Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург

Группа C: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар

Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия

Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра

Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн

Отборочный турнир стартует в марте 2019 года.

Как писала «Фраза», последние неудачи опустили сборную Украины по футболу в рейтинге ФИФА.

Тэги: евро, футбол, Португалия, Литва, Сербия, жеребьевка, спорт, Чемпионат Европы по футболу, сборная Украины по футболу, новости Украины

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