Жеребьевка Евро-2020: Украина попала в «почти проходную» группу

В воскресенье, 2 декабря, в ирландском городе Дублин состоялась жеребьевка отборочного турнира по футболу Евро-2020. Как выяснили журналисты «Фразы», украинская сборная попала в группу B.
Так, соперниками сборной Украины по отборочной группе станут команды Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. Если с Люксембургом и нынешней Литвой «все понятно», а Португалию считать за фаворита группы, то главным конкурентом за выход на Евро-2020 для Украины становится сборная Сербии, результат матчей с которой будет иметь решающее значение.
Как известно, на Чемпионат Европы попадают по две лучшие команды из каждой группы.
Состав всех групп, определенный при жеребьевке:
Группа A: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово
Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург
Группа C: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь
Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар
Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта
Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия
Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра
Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино
Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн
Отборочный турнир стартует в марте 2019 года.
Как писала «Фраза», последние неудачи опустили сборную Украины по футболу в рейтинге ФИФА.