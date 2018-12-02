В Грузии задержали группу украинцев. Нашли и оружие

В воскресенье, 2 декабря, в городе Тбилиси (Грузия) в результате спецоперации правоохранительных органов были задержаны пять граждан Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня должна была состояться акция объединенной грузинской оппозиции.

Как передает портал «Грузия Online» со ссылкой на телеканал «Рустави 2», украинские граждане были задержаны в гостинице «Альянс», расположенной на улице Лихаурской.

По предварительной информации, среди задержанных есть этнический грузин Лука Чхетия, принимавший участие в боевых действиях на Донбассе. Сообщается, что у него в номере полицией было изъято «незаконное оружие». В Тбилиси он прилетел с целью принять участие в акции протеста объединенной оппозиции Грузии.

Как писала «Фраза», в Грузии прошли массовые протесты: генпрокурор страны ушел в отставку, премьер — пока нет.

Ранее грузинский снайпер назвал имена украинских депутатов, которые якобы лично расстреливали активистов Евромайдана.