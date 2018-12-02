Обрушение крыши спорткомплекса под Киевом: появились первые подозреваемые

В Киевской области продолжается расследование ЧП, случившегося в субботу, 1 декабря в спорткомплексе Favorite Fit. Как выяснили журналисты «Фразы», в уголовном деле уже фигурируют трое подозреваемых.

Как передает ГУ НП Киевской области, по факту обрушения крыши спортзала, в котором в тот момент находились 30 детей и тренер, открыто уголовное производство по статьям 275 («нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений») и 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины.

Сообщается, что подозрение объявлено директору компании-генподрядчика строительства спорткомплекса, инженерно-техническому работнику (прорабу строительства) и частному предпринимателю, осуществлявшему технадзор.

Как писала «Фраза», под Киевом во время детской тренировки обрушилась крыша спорткомплекса.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области бетонная стена рухнула прямо на детей.