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В связи с военным положением в Украине начинается «мобилизация»

В связи с военным положением в Украине начинается «мобилизация»

В ряде регионов Украины запланировано проведение масштабных сборов резервистов и военнообязанных. Как выяснили журналисты «Фразы», «мобилизационные» мероприятия начнутся уже с понедельника, 3 декабря.

Как передает УНИАН, проведение сборов запланировано в составе бригад (сроком до 15 суток), а так же в учебных центрах (до 20 суток).

Кроме того, в случае открытой агрессии против Украины, в ряды вооруженных сил булут призваны не только те лица, которые «попали» на сборы, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к военкоматам.

Так же сообщается, что в областях, в которых введено военное положение, планируется провести сборы военнообязанных территориальной обороны (до 10 суток) с целью подготовки к защите своих областей.

Как писала «Фраза», военное положение в Украине официально действует со среды, 28 ноября.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Александр Турчинов приказал готовиться к мобилизации.

Тэги: Украина, общество, политика, сборы, мобилизация, военное положение, территория, новости Украины

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