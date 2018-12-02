Кто бы сомневался: «Бориспольский экспресс» быстро сломался. Пассажирам пришлось по сугробам добираться в аэропорт

Поезд-экспресс «Киев-Борисполь» сломался уже на второй день после торжественного запуска. Как выяснили журналисты «Фразы», опаздывающие на авиарейсы пассажиры были вынуждены «своим ходом» добираться в аэропорт.
Как передает издание «Корреспондент», в настоящее время в «Укрализныци» выясняют причины поломки скоростного поезда.
Как сообщает компания, в субботу, 1 декабря, поезд № 830 сообщением ст. Киев-Пассажирский — ст. Борисполь-аэропорт в 11:58 на 19 км маршрута попросил вспомогательный поезд. Такой был отправлен со ст. Киев-Пассажирский в 12:00.
В то же время, пассажиры, которые спешили на свои рейсы были вынуждены добираться до аэропорта «Борисполь» через снег и сугробы.
В социальных сетях появилось соответствующее видео.
Как писала «Фраза», между Киевом и Борисполем заработал скоростной поезд.