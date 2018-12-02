В Киеве лихие люди зачем-то застрелили посетителя кафе

В ночь на 1 декабря в Киеве произошло дерзкое убийство иностранного гражданина. Как выяснили журналисты «Фразы», 39-летний мужчина по неизвестной причине «словил» несколько пуль в спину.

Как передает ГУ НП в Киеве, информация о стрельбе в Деснянском районе поступила в дежурную часть около полуночи. Прибыв к месту вызова, полицейские обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями и без признаков жизни.

Впоследствии выяснилось, что убитым оказался 39-летний гражданин иностранного государства.

По словам друга погибшего, они допоздна сидели в кафе, а около полуночи собрались домой. Как рассказал свидетель, его друг первым вышел на улицу, где о чем-то разговорился с двумя неизвестными мужчинами. Когда товарищи отправились домой, им вслед прозвучало несколько выстрелов.

Сообщается, что пули попали иностранцу в спину. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту убийства начато уголовное производство. Ведется розыск подозреваемых.

Как писала «Фраза», под Киевом грабителя магазина застрелили из его же пистолета.

Ранее в ночном клубе Турции застрелили известную поп-певицу.