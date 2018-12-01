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В Керченском проливе произошел новый инцидент

В Керченском проливе произошел новый инцидент

В субботу, 1 декабря, в акватории Керченского пролива произошел инцидент с участием двух иностранных судов. Как выяснили журналисты «Фразы», всему виной слишком резкие «маневры» одного из судов.

Как передает RT, на якорной стоянке Керченского пролива теплоход Lady Maria (под флагом Тоголезской Республики) при маневрировании задел винтом якорную цепь другого судна ‒ Azov Concord (под флагом Мальты).

Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал, суда не получили серьезных повреждений и готовы продолжать выполнение своих задач.

Как писала «Фраза», стало известно, зачем украинские корабли отправились в Керченский пролив.

Позднее выяснилась новая «цель» Владимира Путина в Азовском море.

Тэги: Украина, общество, Россия, столкновение, конфликт, Керченский пролив, агрессия, новости Украины

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