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В Одессе какой-то военный устроил стрельбу прямо посреди улицы

В Одессе какой-то военный устроил стрельбу прямо посреди улицы

В ночь с 30 ноября на 1 декабря, в Одессе произошла хулиганская выходка, сопряженная с применением оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», виновником позорного инцидента оказался военнослужащий ВС Украины.

Как пишет пресс-центр Оперативного командовия «Юг» на своей странице в Facebook, военнослужащий-контрактник в/ч А2393 в ночное время, ввязавшись в словесную перепалку с прохожими, вытащил табельный пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух.

Сообщается, что горе-военного задержали подоспевшие к месту ЧП полицейские. В настоящее время командованием части проводится служебное расследование. За совершение столько позорного инцидента контрактнику грозит как минимум увольнение из рядов вооруженных сил.

Также отмечается, что ВС Украины согласно закона выполняют задачи в условиях военного положения и приведены в полную боевую готовность.

Как писала «Фраза», военное положение в Украине официально действует со среды, 28 ноября.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине уже готовы временно изымать имущество «для нужд армии».

Тэги: общество, Одесса, стрельба, военные, хулиганство, позор, военное положение, новости Украины

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