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В Харькове какие-то «нелюди» ограбили умирающего посреди улицы журналиста

В Харькове какие-то «нелюди» ограбили умирающего посреди улицы журналиста

В Харькове при шокирующих обстоятельствах ушел из жизни известный журналист Олег Пересада. Как выяснили журналисты «Фразы», умирающего главреда «Харьковских известий» ограбили неизвестные.

Как передает «Страна», Олег Пересада почувствовал себя плохо посреди улицы и упал, потеряв сознание. По словам дочери главреда, ее отец скончался от обморожения.

Сообщается, что проходящие мимо «добрые люди» вместо того, чтобы вызвать «скорую», ограбили умирающего Олега Пересаду, забрав все ценные вещи и документы.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Причина смерти известного харьковского журналиста устанавливается.

Как писала «Фраза», турецкие СМИ утверждают, что сумели заполучить запись пыток и убийства саудовского журналиста.

Ранее стала известна причина смерти саудовского журналиста Хашогги.

Тэги: общество, ограбление, Харьков, смерть, газета, обморожение, главный редактор, криминал, новости Украины

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