В США скончался «большой друг Украины» Джордж Буш ‒ старший

В пятницу, 30 ноября, в больнице американского города Хьюстон (штат Техас) ушел из жизни 41-й президент (в 1989-1993 годах) США Джордж Герберт Уокер Буш (Джордж Буш ‒ старший). Как выяснили журналисты «Фразы», на момент смерти экс-президенту было 94 года.

Как передает The Washington Post, Джордж Буш ‒ старший являлся последним ветераном Второй Мировой Войны, который занимал пост президента. В историю Соединенных штатов он вошел как непревзойденный государственный деятель, который смог вывести американскую нацию и весь мир из тяжелейшей «холодной войны», которая несла миру угрозу ядерного уничтожения.

В Украине Джордж Буш ‒ старший считается большим другом украинского народа. Его активная поддержка Украины на международной арене сыграла большую роль в процессе становления и признания независимого украинского государства.

Как писала «Фраза», ранее в США ушел из жизни сенатор Джон Маккейн.