Десятки миллионов верующих Украины не позволят расколоть православие в угоду политтехнологиям Порошенко, - Новинский

СБУ и прокуратура оказывают давление на наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в своем ФБ заявил православный депутат Вадим Новинский.

«Следственные действия осуществляются в рамках совершенно пустого, явно сфабрикованного дела. И Владыка Павел не единственный, кто сейчас подвергается преследованиям. Последние недели мы наблюдаем беспрецедентное давление правоохранителей на представителей священноначалия и священства нашей Матери Церкви — с одной целью — совершить предательство и перейти из канонической Украинской Православной Церкви в создаваемую администрацией президента так называемую „церковь Порошенко“ ЕПУПЦ», — написал Новинский.

«Персональными атаками власть не ограничивается. Параллельно, по требованию Министерства культуры, уже несколько дней как начата сомнительная с точки зрения закона опись имущества Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Описывают все, вплоть до мощей святых.



«Задуманное и, к счастью, лишь частично реализованное военное положение одной из своих целей может иметь беспроблемный захват храмов и имущества УПЦ, вплоть до захвата Лавр — Почаевской и Печерской. Ведь режим военного времени, по мнению его инициаторов, позволил бы легко расправиться с любыми попытками прихожан защитить свои храмы и свои Лавры. Слава Богу, план Порошенко практически провалился. Хотя, угроза на тех территориях, где военное положение все-таки было введено на тридцать дней, по-прежнему сохраняется», — добавил Новинский.

Депутат также добавил: «Православный народ Украины — а нас десятки миллионов — будет защищать свои святыни всеми законными способами, и не позволит окончательно расколоть Православие на нашей земле в угоду политическим технологиям Порошенко».

Как ранее сообщалось, сегодня СБУ наведалась с обыском во владения настоятеля Киево-Печерской Лавры.