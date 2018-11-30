Стало известно, кому на самом деле был выгоден перенос выборов в Украине

Введение военного положения в Украине не отменит проведение очередных выборов президента. Как выяснили журналисты «Фразы», подобный «расклад» был бы выгоден только президенту РФ Владимиру Путину.

Как передает Depo, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Чернигов.

По словам Петра Порошенко, Путин ‒ единственный, кто выиграет от переноса президентских выборов в Украине.

«С одной стороны мы защищаем украинскую землю, с другой стороны мы защищаем украинскую демократию. Поэтому выборы мы не даем оттянуть. Потому что единственный человек, который выиграет от того, чтобы отложить выборы, нам известен — его имя Путин. И мы не дадим ни одного шанса ему победить объединенную мощную украинскую нацию», — заявил Петр Порошенко.

Как писала «Фраза», Порошенко предложил ввести военное положение до конца года, чтобы не переносить выборы.

Позднее стало известно, что «благодаря» военному положению, в Украине уже вовсю отменяют местные выборы.