Под Киевом устроят гадание на Андреевские вечерницы

8 и 9 декабря Древний Киев в «Парке Киевская Русь» приглашает присоединиться к захватывающим Андреевским вечерницам. Как выяснили журналисты «Фразы», зрителей приглашают провести выходные в волшебной атмосфере Средневековья.

Издавна в Украине по-особенному праздновали Андреевские вечерницы и чествовали День Андрея Первозванного 13 декабря. Ведь этот святой входил в число 12-ти апостолов Христа и, согласно преданию, был братом апостола Петра и покровителем жителей Украины. Андреев день и сейчас считается важнейшим предновогодним праздником, который отмечается еще со времен Киевской Руси. Традиционно накануне этого дня молодежь собиралась на Андреевские вечерницы с весельем и гаданиями, с которыми связано множество интересных и неординарных обычаев, уходящих своими корнями в дохристианские времена.

Княжество открывает для гостей ворота в настоящий средневековый город — Древний Киев, где можно увидеть монументальные деревянные оборонительные сооружения длиной около 300 метров, Михайловские ворота высотой 21 метр, усадьбы киевлян Х-ХII веков, княжеские терема и трибуны, воссозданный и действующий деревянный храм Киева Х-го века. Также насладиться можно будет экспозициями под открытым небом и экспонатами в музеях.

Именно в Княжестве празднование Андреевских вечерниц будет проходить по древним традициям, верованиям и гаданиями. Жители Древнего Киева пригласят всех принять участие в старинных обрядах: девушки смогут узнать имя своего суженого, а также, откуда его ждать. Юноши тоже не останутся в стороне и смогут с помощью древних гаданий узнать, ждет ли их свадьба в следующем году. А потом всех гостей пригласят на веселые развлечения — подвижные игры, спортивные квесты, танцевальные мастер-классы.

Настоящим чудом, которое можно увидеть только в Древнем Киеве, станет «живая коллекция» лошадей уникальных исторических пород, собранных со всего мира. Гости узнают о происхождении пород и их особенностях, о том, представители каких из них были любимцами Александра Македонского, Дария Великого или Чингисхана. Каждый сможет подойти к лошадям, погладить и прокатиться на них верхом, в экипаже или в санях.

8-9 декабря, посетители Княжества Киевская Русь также увидят выступления конного театра Древнего Киева. Дружинники князя покажут виртуозную стрельбу из лука верхом на лошади, слаженность действий в конной строевой подготовке, а также захватывающие трюки верхом.

Прогулявшись по старинным улочкам, можно будет узнать много интересного о жизни наших предков. Здесь можно увидеть указатели с надписями древнеславянском языке, попробовать прочитать и понять их, а посетив Княжескую костюмерную, облачиться в средневековые доспехи или исторические костюмы времен Киевской Руси, почувствовать себя настоящим князем или княжной, боярином или отважным рыцарем и устроить непревзойденную фотосессию. Также на Княжеском монетном дворе можно отчеканить монету «на счастье», зайти в средневековую пыточную, а потом пройтись по ярмарке мастеров и выбрать сувенир на память.

Согреться и восстановить силы можно в Княжеской корчме и в питьевой «25 рун». Здесь можно попробовать напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, как по средневековым, так и по современным рецептам.

Любители экстрима получат заряд адреналина от скоростной горки «Змей Горыныч» и зип-лайна «Полетайло». А детей ждет безопасный яркий веревочный куб-лабиринт «Мышеловка».

Для того, кто пожелает продолжить путешествие в средневековье еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30, продлится до 17:30.

Цена билета: полный билет для взрослого — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи».

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com