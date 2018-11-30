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На «Интере» ожидается боксерская ночь: бой Гвоздика за чемпионский титул и поединок непобедимых Уайлдер – Фьюри

На «Интере» ожидается боксерская ночь: бой Гвоздика за чемпионский титул и поединок непобедимых Уайлдер – Фьюри

В воскресенье, 2 декабря, с 01:15 в программе «Большой бокс» на телеканале «Интер» — трансляция сразу двух поединков за чемпионские титулы: Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона и Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера. Как выяснили журналисты «Фразы», также всю ночь с субботы на воскресенье зрителей ждут прямые включения из студии «Большого бокса»: они увидят интересные сюжеты о боксерах и лучшие моменты боев, обсуждать которые вместе с ведущим Романом Кадеминым будут звездные гости программы.

В 01:15 в эфире «Интера» — боксерский поединок за полноценный титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. На ринге встретятся временный чемпион по этой версии, украинец Александр Гвоздик, и обладатель полноценного титула, канадец Адонис Стивенсон.

«У нашего боксера Александра Гвоздика есть все шансы стать чемпионом мира по одной из самых престижных боксерских версий WBC, — считает руководитель редакции спортивных программ телеканала „Интер“ Роман Кадемин. — Для этого у него как раз подходящий возраст и физическая кондиция. Соперник у Гвоздика возрастной — Стивенсону 41 год, — но при этом опасный. Когда я лично общался с ним в Киеве в октябре, тот, несмотря ни на что, обещал нокаутировать Гвоздика. Будет интересно посмотреть, сможет ли он это сделать. Но мне бы очень хотелось, чтобы по окончании боя Гвоздик таки поднял пояс WBC над головой и стал в один чемпионский ряд с Усиком и Ломаченко».

Стивенсон владеет поясом чемпиона мира уже 5 лет. И бой с Гвоздиком для него — уже десятая защита титула. Всего на счету канадского боксера 31 бой на профи-ринге и 29 побед, 24 из них — нокаутом.

Александр Гвоздик провел на профессиональном ринге 15 боев, все закончились победой украинца, 12 из них — нокаутом. В марте этого года в поединке против француза Мехди Амара Александр одержал победу по очкам и получил временный титул чемпиона мира по версии WBC. На кону боя против Адониса Стивенсона уже полноценный чемпионский титул. И, по словам Гвоздика, с ринга он точно уйдет с победой.

Поединок Гвоздик — Стивенсон пройдет в Канаде, на арене Videotron Centre в Квебеке. Украинские телезрители увидят бой 2 декабря в 01:15 в программе «Большой бокс» на телеканале «Интер».

Вслед за боем между Александром Гвоздиком и Адонисом Стивенсоном «Интер» покажет еще один зрелищный поединок. В США, на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер проведет восьмую защиту своего титула в поединке против бывшего чемпиона по нескольким версиям — британца Тайсона Фьюри.

Оба боксера еще ни разу не проигрывали в своей профессиональной карьере. У Уайлдера 40 побед, 39 — нокаутом. У Фьюри 27 побед, из них 19 — досрочно.

Тайсон Фьюри хорошо известен украинским болельщикам бокса. В ноябре 2015 года британец выиграл по очкам в поединке против Владимира Кличко. Для украинского боксера это было первое поражение за 11 лет. Получить реванш Кличко так и не удалось: Фьюри дважды переносил встречу из-за депрессии и проблем с алкоголем и наркотиками. Британский боксер отказался защищать свои титулы на ринге, в результате чего лишился их всех. Вернулся на ринг он спустя 2,5 года. Уже провел два поединка — с албанцем Сефером Сефери и итальянцем Франческо Пьянетой. Оба увенчались победой британца. Встреча с Уайлдером станет для Фьюри третьим боем после дисквалификации.

«В этом поединке я хочу для себя понять, кто такой Тайсон Фьюри, — комментирует Роман Кадемин. — С одной стороны — это высокий и неуклюжий в бою боксер. У многих может сложиться впечатление, что он находится не на своем месте. Но этот боксер еще ни разу не проигрывал! Он фактически закончил карьеру Владимира Кличко. И он способен на сенсацию. С другой стороны, Деонтей Уайлдер на сегодняшний момент — один из лучших боксеров супертяжелого дивизиона в мире. И Уайлдер по всем показателям превосходит Фьюри: он более маневренный, способный отправить в нокаут. Для меня лично Уайлдер — фаворит этого поединка. Но Фьюри уже столько раз доказывал, что зря его недооценивают. Поэтому мне интересно, что в этом поединке он противопоставит фавориту с его невероятной мощью?».

Кроме того, до и после поединков в эфире «Интера» — прямые включения из студии «Большого бокса». Ведущий Роман Кадемин вместе со звездными экспертами и комментаторами обсудят и проанализируют самые захватывающие моменты поединков. Среди гостей студии — комментаторы Владимир Кобельков и Вячеслав Поночевный, экс-чемпионка мира по боксу и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова и другие.

Тэги: бокс, спорт, новости Украины

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