На Полтавщине мужик погиб жуткой смертью во время кражи «национального достояния»

В Полтавской области совершено совершенно бесмысленное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», неизвестные личности открыли огонь по мужчине, который незаконно «качал» нефть из скважины.

Как передает УНН, вечером, 29 ноября, двое мужчин подъехали к нефтяной скважине, расположенной вблизи села Матяшовка с целью незаконно откачать «нефтепродукт». Однако, это сделать им не удалось, поскольку на место «ЧП» приехали неизвестные люди, которые открыли огонь по «воришкам», после чего скрылись с места инцидента.

Сообщается, что в результате «столкновения» один из «воров» скончался на месте происшествия.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту гибели человека начато уголовное производство.

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