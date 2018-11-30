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«Каждый из нас его просто завалит»: избивший Кличко британец не советует Усику соваться в супертяжи

«Каждый из нас его просто завалит»: избивший Кличко британец не советует Усику соваться в супертяжи

Известные боксеры не советуют украинцу Александру Усику переходить в супертяжеловесы. Как выяснили журналисты «Фразы», среди них британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер.

Так, в комментарии Give Me Sport 30-летний Фьюри заявил, что «Усик хорош для своих габаритов, но он мелковат для здоровяков-тяжеловесов вроде меня, Деонтея Уайлдера или Энтони Джошуа». «Каждый из нас его просто завалит», — убежден Фьюри.

Ранее такую же точку зрения выразил американский тяжеловес Деонтей Уайлдер. По его мнению, украинец потеряет в скорости, если сменит весовую категорию. «Если бы Усик был умен, он бы остался в среднем тяжелом. Если переходишь в новую категорию, нужно набрать массы. И это делает тебя медленнее», — цитирует Уайлдера CBS.

Он также выразил убеждение, что в бою с тяжеловесом Усику бы не удалось победить ударом, которым он отправил в нокаут британца Тони Беллью из первого тяжелого веса.

Как сообщала «Фраза», 10 ноября 2018 года украинский боксер Александр Усик защитилчемпионские пояса по версиям WBA, WBC, IBF и WBO, победив британца Тони Беллью эффектным нокаутом в 8 раунде.

После этого промоутер Усика заявил, что ему необходим бой с непобедимым британским тяжеловесом Энтони Джошуа. Однако промоутер британца Эдди Хирн убежден, что перед этим украинцу следует провести несколько боев в тяжелом весе.

Между тем, на данный момент на встречу с Усиком претендуют британский боксер-тяжеловес Диллиан Уайт и российский претендент на пояс WBA Super в первом тяжелом весе Денис Лебедев.

Напомним, в конце ноября 2015 года Владимир Кличко проиграл в бою с Тайсоном Фьюри в Дюссельдорфе по очкам.

Матч-реванш должен был состояться 9 июля 2016 года, но был перенесен из-за травмы Фьюри.

Впоследствии британца уличили в употреблении допинга, после чего он неоднократно заявлял о завершении карьеры и сам же опровергал свои слова.

Тэги: новости Украины, Тайсон Фьюри, спорт, бокс, Александр Усик

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