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Между Киевом и Борисполем заработал скоростной поезд: расписание и цены

Между Киевом и Борисполем заработал скоростной поезд: расписание и цены

Сегодня, 30 ноября, с 13 часов началось движение скоростного поезда между киевским железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом «Борисполь» Kyiv Boryspil Express. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом он похвастался быстрой реализацией проекта: «От утверждения правительством до запуска первого поезда прошло всего 9 месяцев».

Время проезда из столицы до аэропорта, по словам главы правительства, составляет 35 минут.

На своей странице в Twitter Гройсман уточнил, что в часы пик поезд будет курсировать с интервалом в 30 минут, а купить билеты можно на вокзале.

Как сообщает «Экономическая правда», билеты стоимостью 80 грн можно приобрести за наличные в двух кассах на Центральном и Южном вокзалах, а также по безналичному расчету в четырех киосках самообслуживания, установленных над четырнадцатым путем.

В рамках проекта также построены два зала ожидания с кондиционерами, телевизорами, розетками, Wi-Fi и зоной для детей. Вход в указанные зоны осуществляется при наличии билета на экспресс.

Отметим, что в соответствии с расписанием, опубликованным «Укрзализныцей» экспресс также на несколько минут будет останавливаться на Дарницком вокзале.

Как сообщала «Фраза», 4 июля 2018 года Кабинет министров Украины решил построить железную дорогу между Киевом и Борисполем. Стоимость проекта составила 583,238 миллиона гривен.

25 октября был произведен первый пуск Kyiv Boryspil Express.

Тэги: общество, транспорт, поезд, Укрзализныця, железная дорога, аэропорт «Борисполь», новости Украины

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