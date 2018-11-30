Между Киевом и Борисполем заработал скоростной поезд: расписание и цены

Сегодня, 30 ноября, с 13 часов началось движение скоростного поезда между киевским железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом «Борисполь» Kyiv Boryspil Express. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
При этом он похвастался быстрой реализацией проекта: «От утверждения правительством до запуска первого поезда прошло всего 9 месяцев».
Время проезда из столицы до аэропорта, по словам главы правительства, составляет 35 минут.
На своей странице в Twitter Гройсман уточнил, что в часы пик поезд будет курсировать с интервалом в 30 минут, а купить билеты можно на вокзале.
Как сообщает «Экономическая правда», билеты стоимостью 80 грн можно приобрести за наличные в двух кассах на Центральном и Южном вокзалах, а также по безналичному расчету в четырех киосках самообслуживания, установленных над четырнадцатым путем.
В рамках проекта также построены два зала ожидания с кондиционерами, телевизорами, розетками, Wi-Fi и зоной для детей. Вход в указанные зоны осуществляется при наличии билета на экспресс.
Отметим, что в соответствии с расписанием, опубликованным «Укрзализныцей» экспресс также на несколько минут будет останавливаться на Дарницком вокзале.
Как сообщала «Фраза», 4 июля 2018 года Кабинет министров Украины решил построить железную дорогу между Киевом и Борисполем. Стоимость проекта составила 583,238 миллиона гривен.
25 октября был произведен первый пуск Kyiv Boryspil Express.