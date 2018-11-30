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Главные новости за 30 ноября 2018 года

Главные новости за 30 ноября 2018 года

СБУ наведалась с обыском во владения настоятеля Киево-Печерской Лавры. Служба безопасности Украины проводит следственные действия по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла Лебедя. По словам начальника аппарата главы СБУ Игоря Гуськова, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 161 УК.

Стало известно, в чем обвиняют известного киевского политтехнолога и блогера. Главная военная прокуратура сообщила о подозрении политтехнологу Владимиру Петрову и блогеру Александру Барабошко по делу о секс-скандале с участием заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко. Печерский районный суд Киева должен определить для них меру пресечения.

На украинских дорогах появились новые точки фиксации скорости: полный список. С 1 декабря патрульная полиция начинает использовать 6 дополнительных устройств TruCam для фиксации скорости движения на дорогах Украины. Об этом сообщается на официальной странице МВД в Facebook.

Украина закрыла въезд для граждан России мужского пола до конца года. На время военного положения в десяти областях Украины, въезд в нашу страну запрещен всем россиянам мужского пола в возрасте 16-60 лет. Об этом на совещании у президента Петра Порошенко рассказал глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

Синоптики предупредили украинцев о сильных морозах в первые дни зимы. На грядущих выходных, 1-2 декабря, в Украине ударят морозы. Об этом предупреждают синоптики.

На смену пожарам в Калифорнию пришли наводнения и оползни. Американская Калифорния продолжает страдать от природных катаклизмов. На смену гигантским лесным пожарам штат накрыли проливные дожди.

Тэги: общество, Россия, мир, СБУ, политика, Лавра, УПЦ

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