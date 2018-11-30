Ученые объяснили, зачем еще не рожденные дети толкаются у матери в животе

Ученым удалось установить, зачем еще не рожденные дети толкаются у матери в животе. Как выяснили журналисты «Фразы», делают они это отнюдь не просто так.

Как цитирует издание Nature ученых из университетского колледжа Лондона, все дело в том, что, таким образом, еще не родившиеся дети пытаются определить, «где находится граница между их телом и остальным миром».

В своих исследованиях ученые следили за работой мозга и движением двадцати недоношенных детей, родившихся на 30-40 неделе беременности. Как отмечается, они родились до того, как внутриутробное развитие было завершено. Сообщается, что ученые «проследили за сдвигами в активности мозга у малышей во время сна, когда они совершают идентичные движения, как не родившиеся дети в животе у матери».

Ученые говорят: «Каждый толчок и другие движения сопровождаются вспышками активности в регионах мозга, отвечающих за управление конечностями и работу мысленной карты, которая помогает определить, где находятся руки и ноги, а также где проходит граница между внешним миром и телом».

Как считают исследователи, мозг еще не родившегося ребенка «постепенно заполняет эту карту, совершая движения ногами и руками, анализируя то, какие тактильные ощущения возникали во время подобных толчков еще в утробе». В частности, у них «активизировались альфа- и бета-ритмы, связанные с бодрствованием и осознанной мозговой деятельностью». Как отмечается, «чем старше был ребенок, тем слабее были эти всплески, что сигнализировало о завершении настройки карты движений».

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