Стало известно, в чем обвиняют известного киевского политтехнолога и блогера

Главная военная прокуратура сообщила о подозрении политтехнологу Владимиру Петрову и блогеру Александру Барабошко по делу о секс-скандале с участием заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня Печерский районный суд Киева должен определить для них меру пресечения.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на прокуратуру, Петрову сообщили о подозрении в нарушении Уголовного Кодекса по статьям о заведомо ложном сообщении о совершении преступления, нарушении неприкосновенности жилища и частной жизни, а также вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.

Барабошко объявлено о подозрении в получении взятки, нарушении неприкосновенности жилища и частной жизни, а также вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.

Им грозит до семи лет лишения свободы.

При этом в прокуратуре подчеркивают, что намерены ходатайствовать в суде об аресте подозреваемых с возможностью внесения залога.

Между тем, как сообщает «Украинская правда», судья Печерского суда Олег Белоцерковец принял решение о проведении суда в закрытом режиме. Соответствующее ходатайство прокуратура объяснила, ссылаясь на необходимость защиты персональной информации и прав потерпевших.

Адвокат Барабошко и сам подозреваемый выступили против, настаивая, что в материалах дела нет секретной информации, а прокуратура якобы хочет избежать общественного резонанса.

В свою очередь, прокурор заявил, что дело, в котором фигурирует Барабошко, содержит не только факты «домогательств» по отношению к студентке Наталье Бурейко. По данным обвинения, Барабошко также якобы незаконно собирал информацию о различных лицах, в том числе, журналистах.

Как сообщала «Фраза», 29 ноября 2018 года в Киеве был задержан известный политтехнолог Владимир Петров. По данным СМИ, его подозревают в организации секс-скандала с участием заместителя начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Александром Варченко.

Напомним, в начале ноября 2018 года студентка Наталья Бурейко в социальной сети Facebook обвинила заместителя главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко в том, что он приставал к ней, а после отказа угрожал девушке.

Позже она подала соответствующее заявление в прокуратуру.

Однако уже через несколько дней студентка извинилась перед Варченко и его семьей. «Я стала жертвой циничной провокации против Александра и его жены. Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований», — написала она.

Сам Варченко также все отрицает.