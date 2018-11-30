Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стало известно, в чем обвиняют известного киевского политтехнолога и блогера

Стало известно, в чем обвиняют известного киевского политтехнолога и блогера

Главная военная прокуратура сообщила о подозрении политтехнологу Владимиру Петрову и блогеру Александру Барабошко по делу о секс-скандале с участием заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня Печерский районный суд Киева должен определить для них меру пресечения.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на прокуратуру, Петрову сообщили о подозрении в нарушении Уголовного Кодекса по статьям о заведомо ложном сообщении о совершении преступления, нарушении неприкосновенности жилища и частной жизни, а также вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.

Барабошко объявлено о подозрении в получении взятки, нарушении неприкосновенности жилища и частной жизни, а также вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.

Им грозит до семи лет лишения свободы.

При этом в прокуратуре подчеркивают, что намерены ходатайствовать в суде об аресте подозреваемых с возможностью внесения залога.

Между тем, как сообщает «Украинская правда», судья Печерского суда Олег Белоцерковец принял решение о проведении суда в закрытом режиме. Соответствующее ходатайство прокуратура объяснила, ссылаясь на необходимость защиты персональной информации и прав потерпевших.

Адвокат Барабошко и сам подозреваемый выступили против, настаивая, что в материалах дела нет секретной информации, а прокуратура якобы хочет избежать общественного резонанса.

В свою очередь, прокурор заявил, что дело, в котором фигурирует Барабошко, содержит не только факты «домогательств» по отношению к студентке Наталье Бурейко. По данным обвинения, Барабошко также якобы незаконно собирал информацию о различных лицах, в том числе, журналистах.

Как сообщала «Фраза», 29 ноября 2018 года в Киеве был задержан известный политтехнолог Владимир Петров. По данным СМИ, его подозревают в организации секс-скандала с участием заместителя начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Александром Варченко.

Напомним, в начале ноября 2018 года студентка Наталья Бурейко в социальной сети Facebook обвинила заместителя главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко в том, что он приставал к ней, а после отказа угрожал девушке.

Позже она подала соответствующее заявление в прокуратуру.

Однако уже через несколько дней студентка извинилась перед Варченко и его семьей. «Я стала жертвой циничной провокации против Александра и его жены. Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований», — написала она.

Сам Варченко также все отрицает.

Тэги: суд, прокуратура, криминал, новости Украины, Владимир Петров

Комментарии

Колонка автора
30.11.18 13:29

Одни вошли, другие вылетели, третьи под вопросом

Автор: Андрей Шахов

Статьи

30.11.18 09:07

Украинское пехотное оружие: пистолеты

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Главные новости за 30 ноября 2018 года

Главные новости за 30 ноября 2018 года
30.11.18 19:00
93
Последние новости
30.11.18 19:00

Главные новости за 30 ноября 2018 года
30.11.18 16:34

«Каждый из нас его просто завалит»: избивший Кличко британец не советует Усику соваться в супертяжи
30.11.18 16:23

Ученые объяснили, зачем еще не рожденные дети толкаются у матери в животе
30.11.18 15:36

Синоптики предупредили украинцев о сильных морозах в первые дни зимы
30.11.18 15:22

Между Киевом и Борисполем заработал скоростной поезд: расписание и цены
30.11.18 14:41

Стало известно, в чем обвиняют известного киевского политтехнолога и блогера
30.11.18 14:25

На смену пожарам в Калифорнию пришли наводнения и оползни
30.11.18 13:46

Известная американская певица сняла скандальный клип в Киеве (видео 18+)
30.11.18 13:32

Ученые вычислили энергию, которую «произвела» Вселенная за 13,7 миллиарда лет
30.11.18 13:23

На украинских дорогах появились новые точки фиксации скорости: полный список

Интервью

18.11.18 22:30

Сергей Рахлин: Премия «Золотой глобус» - смелее, честнее и прогрессивнее «Оскара»

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
На смену пожарам в Калифорнию пришли наводнения и оползни
На смену пожарам в Калифорнию пришли наводнения и оползни
На смену пожарам в Калифорнию пришли наводнения и оползни
На смену пожарам в Калифорнию пришли наводнения и оползни
Известная американская певица сняла скандальный клип в Киеве (видео 18+)
Известная американская певица сняла скандальный клип в Киеве (видео 18+)
Непроглядный туман окутал китайский город-порт: впечатляющее видео
Непроглядный туман окутал китайский город-порт: впечатляющее видео
Известный украинский танцор получил российское гражданство. Ранее он хвастался татуировкой с Путиным
Известный украинский танцор получил российское гражданство. Ранее он хвастался татуировкой с Путиным
У самолета с Меркель на борту случились проблемы перед саммитом G20
У самолета с Меркель на борту случились проблемы перед саммитом G20
С принятием закона о «евробляхах» в Венгрии появилось целое «кладбище» недоехавших в Украину авто
С принятием закона о «евробляхах» в Венгрии появилось целое «кладбище» недоехавших в Украину авто
ЧП в центре Киева: именинник расстрелял «странного незнакомца»
ЧП в центре Киева: именинник расстрелял «странного незнакомца»
Ночью на окраине Киева горела типография – едва не пострадали люди
Ночью на окраине Киева горела типография – едва не пострадали люди
В Украине стартуют киношные «американские горки»: фестиваль Feel(m) Shorts
В Украине стартуют киношные «американские горки»: фестиваль Feel(m) Shorts
В Киеве по подозрению в организации секс-скандала задержан известный ведущий и политтехнолог, – СМИ
В Киеве по подозрению в организации секс-скандала задержан известный ведущий и политтехнолог, – СМИ
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.