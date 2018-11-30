Синоптики предупредили украинцев о сильных морозах в первые дни зимы

На грядущих выходных, 1-2 декабря, в Украине ударят морозы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом предупреждают синоптики.

Как говорится в сообщении Гидрометцентра, немного потеплеет лишь после выходных.

В ближайшие дни по стране будет холодно — до 3-8 градусов мороза.

Лишь на востоке будет до 1 тепла, а в Крыму до плюс 4 градусов.

Ночью мороз в некоторых областях ударит до 8-15 градусов.

По всей стране, кроме запада Украины, на выходных ожидаются снегопады.

В Киеве днем будет до 4-6 мороза, а ночью минус 7-10 градусов. Ожидается снег.

Как писала «Фраза», ранее украинцев предупреждали о лютых морозах.