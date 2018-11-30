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На украинских дорогах появились новые точки фиксации скорости: полный список

На украинских дорогах появились новые точки фиксации скорости: полный список

С 1 декабря патрульная полиция начинает использовать 6 дополнительных устройств TruCam для фиксации скорости движения на дорогах Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Таким образом увеличивается количество мест, где патрульные будут фиксировать скорость движения, начиная с понедельника, 3 декабря. В частности, радары появятся в Киеве (Броварской проспект, улица Саперно-Слободская, Столичное шоссе), в Винницкой области на дороге М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, в Донецкой области (Мариуполь, улица Набережная). А также в Львовской области на автодороге М-10 Львов — Краковец, Ровенской области (Н-22 Устилуг — Луцк — Ровно), Тернопольской области (М-09 Тернополь — Львов — Рава Русская) и Черновицкой области (Н-03 Житомир — Черновцы).

В министерстве напомнили, что с 16 октября и по сей день уже составили более 13 тысяч протоколов за превышение разрешенной скорости движения.

Как сообщала «Фраза», 16 октября 2018, в Украине существенно ужесточилась борьба с нарушением скорости на дорогах. Теперь штраф за превышение скорости на 20 км/ч будет равен 255 гривнам, а на более чем 50 км/ч — 510 гривнам.

Тэги: Министерство внутренних дел Украины, общество, скорость, правила дорожного движения, автоновости, новости Украины

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