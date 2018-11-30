Ученые вычислили энергию, которую «произвела» Вселенная за 13,7 миллиарда лет

Ученым удалось высчитать, сколько энергии произвела Вселенная за все время. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали они это с помощью орбитального телескопа Fermi.

Как пишет издание Science, исследователи космоса узнали, сколько света было «выброшено» звездами.

Ученые из университета Клемсона в США заявили, что сумели высчитать «число частиц света, выработанных всеми звездами и другими светящимися объектами Вселенной».

Для этого они наблюдали за гамма-излучением самых древних галактик. По их словам, они могут сталкиваться с частицами света, составляющими основу EBL, что приводит к их самоуничтожению и превращает в пары электронов и позитронов. Исследователи космоса отметили, что «вероятность этого столкновения, в свою очередь, зависит от энергии фотонов: чем она выше, тем более вероятна подобная аннигиляция».

Благодаря этому, говорят ученые, они сумели «вычислить общее количество частиц света, формирующих фоновое свечение Вселенной, изучая то, как тускнели ярчайшие гамма-лучи самых далеких галактик на пути к Земле».

Ученые наблюдали за семью сотнями блазаров: сверхмассивными черными дырами в центрах далеких галактик. Исследователи космоса говорят, что те «вырабатывают большие количества рентгеновских и гамма-лучей высокой энергии, поэтому являются идеальными инструментами для подсчета числа фотонов в сиянии мироздания».

В конечном итоге ученые назвали цифру. Ко их словам, всего, за 13,7 миллиарда лет, Вселенная произвела около 4.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 частиц света.

Как писала «Фраза», ученые заявили, что изобрели «машину времени».

Также исследователи космоса сообщили, что наконец-то «услышали» инопланетян.