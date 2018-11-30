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Ученые вычислили энергию, которую «произвела» Вселенная за 13,7 миллиарда лет

Ученые вычислили энергию, которую «произвела» Вселенная за 13,7 миллиарда лет

Ученым удалось высчитать, сколько энергии произвела Вселенная за все время. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали они это с помощью орбитального телескопа Fermi.

Как пишет издание Science, исследователи космоса узнали, сколько света было «выброшено» звездами.

Ученые из университета Клемсона в США заявили, что сумели высчитать «число частиц света, выработанных всеми звездами и другими светящимися объектами Вселенной».

Для этого они наблюдали за гамма-излучением самых древних галактик. По их словам, они могут сталкиваться с частицами света, составляющими основу EBL, что приводит к их самоуничтожению и превращает в пары электронов и позитронов. Исследователи космоса отметили, что «вероятность этого столкновения, в свою очередь, зависит от энергии фотонов: чем она выше, тем более вероятна подобная аннигиляция».

Благодаря этому, говорят ученые, они сумели «вычислить общее количество частиц света, формирующих фоновое свечение Вселенной, изучая то, как тускнели ярчайшие гамма-лучи самых далеких галактик на пути к Земле».

Ученые наблюдали за семью сотнями блазаров: сверхмассивными черными дырами в центрах далеких галактик. Исследователи космоса говорят, что те «вырабатывают большие количества рентгеновских и гамма-лучей высокой энергии, поэтому являются идеальными инструментами для подсчета числа фотонов в сиянии мироздания».

В конечном итоге ученые назвали цифру. Ко их словам, всего, за 13,7 миллиарда лет, Вселенная произвела около 4.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 частиц света.

Как писала «Фраза», ученые заявили, что изобрели «машину времени».

Также исследователи космоса сообщили, что наконец-то «услышали» инопланетян.

Тэги: Вселенная, мир, космос, наука

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