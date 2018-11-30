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СБУ наведалась с обыском во владения настоятеля Киево-Печерской Лавры

СБУ наведалась с обыском во владения настоятеля Киево-Печерской Лавры

Служба безопасности Украины проводит следственные действия по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла Лебедя. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам начальника аппарата главы СБУ Игоря Гуськова, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 161 УК.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ МП, также сегодня на территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской Лавры в селе Вороньки Бориспольского района Киевской области прибыли три автобуса с представителями СБУ с целью проведения обыска.

Перед этим предстоятель Лавры заявлял, что на него оказывается давление, «звучат угрозы, разного рода нападки». Он также сообщил, что против него открыто несколько дел, но не уточнил каких именно и какими правоохранительными органами.

Отметим, что в упомянутой статье Уголовного кодекса речь идет о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и разжигании межконфессиональной вражды.

Как сообщала «Фраза», летом 2013 года настоятель Киево-Печерской Лавры согласился показать журналистам свое жилище. В частности, «дом 1654 года» постройки.

Тогда же разгорелся скандал вокруг «Мерседеса» митрополита.

Тэги: УПЦ (МП), общество, Киево-Печерская Лавра, обыск, СБУ, церковь, политика, криминал, Митрополит Павел (Лебедь), новости Украины

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