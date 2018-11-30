Украина заняла третье место в мире по объемам импорта секонд-хенда, – эксперт

Более 54% импорта готовой продукции легкой промышленности составляют товары секонд-хенда. Как выяснили журналисты «Фразы», в прошлом году Украина по объемам его импорта заняла третье место в мире.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на президента-председателя правления Ассоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяну Изовит, впереди нас по этому показателю на сегодняшний день только Пакистан и Малайзия. За нами идут Россия, Камерун, Гватемала, Кения, Индия и Тунис.

По ее словам, такой объем б/у вещей равнозначен ежегодной потере 45 тыс. рабочих мест, в то время как под их видом в страну часто завозятся новые готовые вещи, что создает конкурентные преимущества для импортеров.

Как сообщала «Фраза», в августе 2017 года президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что доходы украинцев, полученные от продажи поношенных вещей, либо старой бытовой техники, будут облагаться налогом, так как вырученные деньги являются дополнительным доходом, с которого якобы должен взиматься налог на доходы физических лиц.