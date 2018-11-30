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На суровой Николаевщине пенсионера живьем закатали в бетон

На суровой Николаевщине пенсионера живьем закатали в бетон

В Вознесенске Николаевской области жестоко убит 70-летний пенсионер. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Вознесенской городской прокуратуры.

В частности, как сообщается, в ночь на 24 ноября 33-летний житель Веселиновского района Николаевской области, находясь в доме убитого, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес ему 11 ударов ножом в различные жизненно важные части тела.

После этого злоумышленник переместил потерявшего сознание потерпевшего в подвальное помещение указанного домовладения и с целью сокрытия преступления залил его раствором цемента.

По предварительным судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии, то есть удушья. Таким образом, можно сделать вывод, что мужчина оказался под слоем бетона еще живым.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2009 года милиция Николаевской области задержала двух братьев, которые заживо закопали наемного работника за мелкое воровство.

Тэги: убийство, Николаевская область, криминал, новости Украины

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