Украина закрыла въезд для граждан России мужского пола до конца года

На время военного положения в десяти областях Украины, въезд в нашу страну запрещен всем россиянам мужского пола в возрасте 16-60 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на совещании у президента Петра Порошенко рассказал глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

Он сообщил, что сейчас в пунктах пропуска «осуществляется усиленные меры контроля, прежде всего в отношении российских граждан: не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола».

По его словам, на время военного положения, которое будет действовать как минимум до конца декабря, возможны исключения: для визитов с гуманитарными целыми или на похороны близких.

Отмечается, что на украинцев, которые едут домой из России, ограничения не распространяются.

Как писала «Фраза», украинский интернет наводнили шутки на тему военного положения.

Сообщалось, что «благодаря» военному положению, в Украине уже вовсю отменяют местные выборы.