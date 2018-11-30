В Венесуэле «небывало» подняли минимальную зарплату. Держитесь, чтобы не упасть

В Венесуэле сразу в 2,5 раза подняли минимальную зарплату. Как выяснили журналисты «Фразы», теперь она равняется 4500 суверенным боливарам.

Данное решение принял президент страны Николас Мадуро. Он заявил, что минимальная зарплата в Венесуэле вырастет уже с 1 декабря.

Все бы ничего, если не знать курс местной валюты: в пересчете на у.е. минимальная зарплата в Венесуэле выросла аж до одиннадцати долларов.

Примечательно, что ранее власти страны привязали курс национальной валюты к криптовалюте петро, которая как раз подросла в цене. В последние годы в Венесуэле наблюдается небывалая инфляция и экономический кризис.

Как писала «Фраза», ранее в Венесуэле было совершено покушение на Николаса Мадуро. Появилось видео момента взрыва.