Стала известна новая «цель» Путина в Азовском море

Действия России в Азовском море фактически парализовали работу украинских портов. Как выяснили журналисты «Фразы», суда из Мариуполя и Бердянска не могут выйти из Азовского моря.

Как передает «Апостроф» со ссылкой на первого вице-спикера Верховной Рады Украины Ирину Геращенко, в настоящее время Россией заблокировано движение 35 судов, которые намереваются пересечь Керченский пролив.

По словам украинского парламентария, блокирование портов Мариуполя и Бердянска ‒ это «одна из целей Путина».

Как следует из инфографики, в настоящее время в украинских портах «застряли» 8 судов, еще 9 не могут выйти из Азовского моря, в то время как 18 «посудин» не могут пересечь Керченский пролив со стороны Черного моря.

Как писала «Фраза», украинские корабли пытаются прорваться через «закрытый» Керченский пролив.

Позднее стало известно, зачем украинские корабли отправились в Керченский пролив.