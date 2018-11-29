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Лига Европы: «Ворскла» в Киеве разгромно уступила «Арсеналу»

Лига Европы: «Ворскла» в Киеве разгромно уступила «Арсеналу»

Сегодня, 29 ноября, полтавская «Ворскла» провела свой пятый матч на групповом этапе Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», подопечные Василия Сачко в родных стенах принимали лондонский «Арсенал».

В связи с введением военного положения в ряде областей Украины, полтавчане вынуждены были по решению УЕФА проводить свой матч не в Полтаве, а в Киеве. Связано это с тем, что чартер «канониров» должен был приземляться в Харькове, а эта область подпадает под ограничения.

«Арсенал» прилетел на игру далеко не основным составом, но это не помешало им снять все вопросы о победителе еще в первом тайме. Уже на десятой минуте встречи они вышли вперед. Нкетиа протащил мяч в штрафную и мимо вышедшего из ворот Шуста отдал передачу Смиту, который с 10 метров пробил по пустым воротам.

На 25-й минуте Рэмси заработал спорный пенальти, который сам же и реализовал, а за пять минут до свистка на перерыв Уиллок мощным ударом метров с 17-ти сделал счет 3:0 в пользу «Арсенала».

Во второй половине встречи моментов как у одних, так и у других ворот было не так и много, и, как результат, матч так и завершился — 3:0 в пользу «Арсенала».

В параллельном матче «Карабах» дома проиграл лиссабонскому «Спортингу» со счетом 1:6.

Турнирная таблица:

1. «Арсенал» — 5 игр / 13 очков;

2. «Спортинг» — 5 / 10;

3. «Ворскла» — 5 / 3;

4. «Карабах» — 5 / 3.

Ранее «Фраза» сообщала, что киевское «Динамо» на выезде обыграло на выезде «Астану» из Казахстана со счетом 1:0.

Тэги: Лига Европы, спорт, ФК Ворскла, ФК Арсенал, арсенал, Ворскла

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