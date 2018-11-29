Стало известно, зачем украинские корабли отправились в Керченский пролив

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал журналистам, зачем украинские корабли отправились в морской поход из Одессы в Мариуполь. Как выяснили журналисты «Фразы», наша страна должна была показать свое «лицо» и способности своих ВМС.

Как передает Rambler со ссылкой на ТАСС, главком украинских ВМС не считает ошибкой приказ двум катерам и буксиру отправиться из Одессы в Мариуполь.

По словам, Игоря Воронченко, это «то же самое», что и осуществленный ранее проход украинских кораблей через Керченский пролив. Кроме того, Украина должна была показать «свое лицо» в Керченском проливе.

«Катерная группа шла с буксиром — судном обеспечения. А, во-вторых, мы должны были показать, все-таки не закрывать свое лицо, показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера», ‒ заявил Игорь Воронченко.

Как писала «Фраза», российские корабли «атаковали» украинский флот во время перехода из Одессы в Мариуполь.

Позднее стало известно, что российские корабли открыли огонь по кораблям ВМС ВСУ и взяли их на абордаж.