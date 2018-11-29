Захваченные в плен украинские моряки уже «покинули» Крым, ‒ адвокат

Украинских моряков, захваченных в плен силами погранслужбы РФ, перевозят из Крыма в Москву. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил адвокат арестованных граждан Украины.

Как передает УНИАН, плененных в Керченском проливе украинских моряков, по предварительной информации, вывозят из Керчи в СИЗО «Лефортово» (г. Москва).

«Моряки уже в Москве. Коллеги из «Лефортово» сообщили. Сегодня из-за «технических мероприятий» «Лефортово» практически было закрыто. А мы в Симферополе не смогли зайти к своим подзащитным, так как с ними якобы проводились какие-то мероприятия, ‒сообщил адвокат Джемиль Темишев.

Как писала «Фраза», в Украине уже обвиняют «в трусости» захваченных в плен украинских моряков.

Ранее стали известны некоторые детали захвата украинских кораблей Россией.