Последние неудачи опустили сборную Украины по футболу в рейтинге ФИФА

Сегодня, 29 ноября, был опубликован свежий рейтинг сильнейших футбольных сборных мира. Как передает корреспондент «Фразы», сборная Украины по сравнению с прошлым месяцем потеряла одну позицию и сейчас занимает 28-е место.

Во многом этому падению способствовало неудачная игра подопечных Андрея Шевченко в Лиге наций против сборной Словакии, а также ничейный результат в товарищеском матче с Турцией.

Впервой десятке по сравнению с прошлым месяцем произошла всего одна замена: сборная Португалии обошла Уругвай и сейчас занимает 6-е место.

Ранее «Фраза» сообщала, что месяц назад наша команда занимала 27-е место в рейтинге ФИФА.