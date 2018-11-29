«Благодаря» военному положению, в Украине уже вовсю отменяют местные выборы

Местные выборы, которые должны были состояться в ряде областей Украины ‒ отменены в связи с введением военного положения. Как выяснили журналисты «Фразы», Центральной избирательной комиссией (ЦИК) принято соответствующее решение.

Как передает интернет-издание «Корреспондент», в четверг, 29 ноября, ЦИК Украины приняла решение «о прекращении избирательного процесса в объединенных территориальных громадах десяти областей, где введено военное положение».

Сообщается, что данное ограничение относится к Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой областей, в которых введен режим военного положения.

В то же время, отмечает ЦИК, что местные выборы можно будет провести сразу после окончания ограничений, предусмотренными Законом Украины «О правовом режиме военного положения».

Как писала «Фраза», военное положение в Украине официально действует со среды, 28 ноября.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области уже готовы временно изымать имущество «для нужд армии» в связи с введением военного положения.