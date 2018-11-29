Лига Европы: «Динамо» гарантировало себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места

Сегодня, 29 января, были сыграны матчи пятого тура группового этапа розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» на выезде играло против «Астаны» из Казахстана.

Хозяева поля начали поединок очень мощно и сразу же большими силами пошли вперед, создав достаточно опасных моментов у ворот Бойко. На восьмой минуте обязан был забивать Алмейда, но немного промахнулся. Через минуту опасно пробивал Томазов, но буквально с линии ворот мяч вынес Бурда. А еще через две минуты Алмейда неплохо пробивал из-за пределов штрафной — немного выше.

Выдержав стартовый натиск, киевляне потихоньку и сами начали ходить в атаку и на 29-й минуте их старания увенчались успехом. Цыганков пяткой вывел на удар Вербича и словенец отправил мяч точно под дальнюю штангу. Перед самым свистком на перерыв мог сравнивать счет Муртазаев, но каким-то чудом не смог замкнуть дальнюю штангу.

Во второй половине встречи темп немного упал. Хозяева поля больше владели мячом, но до по-настоящему опасных моментов у ворот Бойко дело доходило крайне редко. Можно вспомнить опасный удар Томазова на 55-й минуте, но великолепно сыграл Бойко. На 74-й минуте неплохой шанс был у Муртаззаева, но мяч после его удара головой пролетел над перекладиной. А за десять минут до финального свистка Рукавина мощно выстрелил из-за пределов штрафной в перекладину. При этом у «динамовцев» не было и таких моментов.

Как бы то ни было, а до финального свистка счет остался прежним — победа «Динамо» со счетом 1:0.

После этого матча киевляне обошли казахов в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков в пяти матчах. У «Астаны» осталось 8 очков. И за тур до конца группового этапа киевляне гарантировали себе первое место в группе. Чешский «Яблонец» и французский «Ренн» сыграют между собой сегодня чуть позже.

Ранее «Фраза» сообщала, что в четвертом туре «Динамо» на своем поле обыграло французский «Ренн» со счетом 3:1.