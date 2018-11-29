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Главные новости за 29 ноября 2018 года

Главные новости за 29 ноября 2018 года

Украинцам рассказали, как у них выросла зарплата. В Госкомстате рассказали о существенном росте «реальной зарплаты» украинцев в этом году. По данным официальной статистики, за данный период она увеличилась аж на 14,2%. При этом по данным статистики, в октябре рост составил 0,2%. Сейчас, как говорят украинцам, средняя номинальная зарплата по стране составляет 9 218 гривен.

На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха. Власти одного из районов Херсонской области объявили о готовности временной конфискации частных туристических баз для расселения там военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Речь идет обо всех базах отдыха, которые расположены в на береговой линии вдоль Арабатской стрелки. Соответствующий запрос поступил от руководства страны главе Генической районной государственной администрации Александру Воробьеву. «Ко мне поступил вопрос от руководства страны, сколько я могу разместить здесь, на месте военных, — заявил чиновник. — Я при представителях СМИ отмечу, что я размещу тут столько военных, сколько будет необходимо для защиты нашей с вами территории и всей Украины».

Украинский интернет наводнили шутки на тему военного положения. Украинский сегмент интернета заполонили шуточные посты и фотожабы на тему введения в стране военного положения. Многие из них посвящены попыткам распространять фейки об «ужасах» военного положения. Отметим, что в Сети хватает как критических заметок о сложившейся ситуации и в адрес президента Украины Петра Порошенко, так и попыток разумно объяснить, что происходит и откровенного пиара действующей власти. Однако большинство пользователей встретили новость о введении ВП шутками. Большая их часть стала ответом на вбросы российской пропаганды.

В Киеве по подозрению в организации секс-скандала задержан известный ведущий и политтехнолог, — СМИ. В Киеве задержан известный политтехнолог Владимир Петров. По данным СМИ, его подозревают в организации секс-скандала с участием заместителя начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Александром Варченко. Как сообщил адвокат Юрий Иващенко, процессуально этим делом занимается военная прокуратура. Однако он не стал рассказывать обстоятельств дела, сообщив лишь, что сейчас у политтехнолога дома проходит обыск, на который и направляется юрист.

Стало известно, какие премиум-автомобили чаще всего угоняют в Украине. За последние 6 лет в Украине прослеживается тенденция к уменьшению числа угонов автомобилей в Украине. По статистике Национальной полиции, с начала года в среднем по стране преступники угоняли по 14-15 авто в сутки. В тройку самых угоняемых авто премиум-класса за 9 месяцев попали машины Toyota (205 авто), Mazda (71 авто) и Lexus (65 авто). Как правило, их угоняют по заказу. Практика показывает, что после угона такие автомобили оставляют на несколько дней в укромном месте — чтобы определить оборудовано авто системой спутникового слежения и будут ли его усиленно искать.

Под Киевом маленький мальчик угодил в реанимацию со столбняком. В Боярке Киевской области ребенок заразился столбняком. Мальчику всего два года и восемь месяцев. Он уже неделю находится в реанимации. Ребенка подключили к аппарату искусственного дыхания. Сейчас он пребывает в состоянии искусственной комы.

На Украину надвигаются лютые морозы. Погода в Украине портится. В ближайшие дни по стране существенно похолодает, пойдет снег. По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие пару дней вплоть до первых дней зимы по Украине будет падать температура.

Керченского стрелка тайно кремировали и похоронили под чужой фамилией на деньги добрых людей, — СМИ. Студент Владислав Росляков, который, как считается, устроил кровавую бойню в политехническом колледже Керчи, две недели назад был тайно кремирован. По данным СМИ, его похоронили под чужой фамилией. Как сообщает источник в правоохранительных органах, организовать похороны удалось благодаря неравнодушным людям, которые собрали и передали матери покойного 101 тыс. рублей.

Новым президентом Грузии стала «женщина из Парижа». Новым президентом Грузии стала женщина. На прошедших выборах страна проголосовала за Саломе Зурабишвили. На утро четверга, 29 ноября, в ЦИК обработано уже почти 99% бюллетеней, и Саломе Зурабишвили набирает 59,61% голосов.

Перед встречей с Путиным Трамп получил плохой «знак свыше». Самолет президента США Дональда Трампа попал в аварию. Произошло это в аэропорту Нью-Йорка LaGuardia. По данным американских СМИ, президентский Boeing 757 был припаркован на стоянке. В него врезался административный самолет Bombardier Global Express, зацепив борт № 1 крылом.

Культовый голливудский холостяк женился на израильтянке. Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые женился. Его избранницей стала Даниэлла Пик, которая младше жениха на 20 лет. Пара справила скромную свадьбу в Лос-Анджелесе, Калифорния. Ожидается, что позже молодожены устроят пышный прием.

Медики доказали, что банька укрепляет сердце. Медики доказали пользу регулярных посещений сауны и бани. Исследования провели эксперты из специальной международной группы ученых. Они пришли к выводу, что посещение сауны или бани людьми после пятидесяти лет существенно снижает риск смерти от сердечнососудистых заболеваний.

Ученые услышали загадочный гул со дна Индийского океана. На дне Индийского океана близ острова Майотта зафиксирован странный гул. Его в паре десятке километров от суши услышали сейсмологи из Колумбийского университета. Волны звука дошли аж до берегов Южной Америки, Африки и Новой Зеландии. Странный гул продолжался около двадцати минут.

Тэги: общество, погода, СМИ, Херсон, здоровье, Интернет, скандал, секс, угон, статистика, криминал, Киевская область, столбняк, Херсонская область, база отдыха, зарплата, экономика Украины, фотожаба, военное положение, соцсети, новости Украины, Владимир Петров

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