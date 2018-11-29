Медики объяснили, почему храп так опасен для женщин

Медики заявили, что храп во сне особенно опасен для женщин. Как выяснили журналисты «Фразы», такие данные предоставили исследователи Радиологического общества Северной Америки.

Они установили, что храп у женщин приводит к недостатку воздуха во сне, что, в свою очередь, провоцирует проблемы с сердечнососудистой системой.

Медики выяснили, что «масса левого желудочка увеличивается и у мужчин, и у женщин, страдающих от храпа или апноэ, однако последствия заметнее выражены именно у последних».

Они напомнили, что сегодня от частичного или полного прекращения дыхания, в том числе и из-за храпа, страдают 6% взрослых и 2% детей в мире.

Врачи говорят, что у многих это приводит к «развитию усталости, ухудшению памяти и некоторым другим проблемам

Ученые выявили, что «развитие апноэ или храпа приводило к заметному увеличению размеров левого желудочка сердца, у таких людей уменьшался объем крови, остающейся внутри желудочка при очередном сокращении».

Как писала «Фраза», храп разрушает головной мозг человека.

Ранее ученые выяснили, как лучше всего противостоять мужскому храпу.