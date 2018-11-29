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Ученые услышали загадочный гул со дна Индийского океана

Ученые услышали загадочный гул со дна Индийского океана

На дне Индийского океана близ острова Майотта зафиксирован странный гул. Как выяснили журналисты «Фразы», его в паре десятке километров от суши услышали сейсмологи из Колумбийского университета.

Как пишет издание National Geographic, волны звука дошли аж до берегов Южной Америки, Африки и Новой Зеландии.

Странный гул продолжался около двадцати минут.

Ученые говорят, что подобное является аномалией.

Они говорят: «Волны оказались низкочастотными и монохроматическими, имея определенную и постоянную частоту».

Эксперты уверяют, что «подобные колебания являются отголосками чрезвычайно мощных землетрясений, но дело в том, что таких явлений тут не было».

Всего существует три рабочие версии явления: смещение магмы под островом, медленное землетрясение и извержение подводного вулкана.

Как писала «Фраза», ученые нашли глобальный «радиатор», охлаждающий поверхность Земли.

Ранее подо льдами Восточной Антарктиды обнаружили загадочное излучение.

Тэги: мир, наука, Индийский океан, океан

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