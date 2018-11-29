Ученые услышали загадочный гул со дна Индийского океана

На дне Индийского океана близ острова Майотта зафиксирован странный гул. Как выяснили журналисты «Фразы», его в паре десятке километров от суши услышали сейсмологи из Колумбийского университета.
Как пишет издание National Geographic, волны звука дошли аж до берегов Южной Америки, Африки и Новой Зеландии.
Странный гул продолжался около двадцати минут.
Ученые говорят, что подобное является аномалией.
Они говорят: «Волны оказались низкочастотными и монохроматическими, имея определенную и постоянную частоту».
Эксперты уверяют, что «подобные колебания являются отголосками чрезвычайно мощных землетрясений, но дело в том, что таких явлений тут не было».
Всего существует три рабочие версии явления: смещение магмы под островом, медленное землетрясение и извержение подводного вулкана.
Как писала «Фраза», ученые нашли глобальный «радиатор», охлаждающий поверхность Земли.
Ранее подо льдами Восточной Антарктиды обнаружили загадочное излучение.