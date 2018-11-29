Ученые услышали загадочный гул со дна Индийского океана

На дне Индийского океана близ острова Майотта зафиксирован странный гул. Как выяснили журналисты «Фразы», его в паре десятке километров от суши услышали сейсмологи из Колумбийского университета.

Как пишет издание National Geographic, волны звука дошли аж до берегов Южной Америки, Африки и Новой Зеландии.

Странный гул продолжался около двадцати минут.

Ученые говорят, что подобное является аномалией.

Они говорят: «Волны оказались низкочастотными и монохроматическими, имея определенную и постоянную частоту».

Эксперты уверяют, что «подобные колебания являются отголосками чрезвычайно мощных землетрясений, но дело в том, что таких явлений тут не было».

Всего существует три рабочие версии явления: смещение магмы под островом, медленное землетрясение и извержение подводного вулкана.

Как писала «Фраза», ученые нашли глобальный «радиатор», охлаждающий поверхность Земли.

Ранее подо льдами Восточной Антарктиды обнаружили загадочное излучение.