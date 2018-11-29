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Скончался легендарный киевский динамовец Виктор Матвиенко

Скончался легендарный киевский динамовец Виктор Матвиенко

В четверг, 29 ноября, на 71-м году жизни скончался легендарный в прошлом защитник киевского «Динамо» Виктор Матвиенко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает столичный клуб.

Стоит напомнить, что Виктор Матвиенко родился в Запорожье. В 1970-1977 годах он защищал цвета киевского клуба, с которым стал четырехкратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА.

Завершив карьеру, он много лет работал тренером с украинскими клубами.

Когда и где похоронят Виктора Матвиенко, уточняется.

Как писала «Фраза», на днях скончался капитан киевского «Динамо», приведший команду к первому золоту СССР.

Тэги: Киев, общество, спорт, Динамо, новости Украины

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