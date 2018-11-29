Сын премьера Чехии нашел в Крыму невесту с георгиевскими ленточками и увез ее из Кривого Рога в Женеву, – СМИ

Сын премьер-министра Чехии, Андрей Бабиш-младший, сообщил о своем похищении, находясь в Украине у своей любовницы из Кривого Рога. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, женщину зовут Елизавета и у нее есть сын.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на совместное расследование «Радио Свобода» и «Чешского радио», во время пребывания в оккупированном Россией Крыму сын чешского премьера познакомился с украинкой, с которой впоследствии отправился в Кривой Рог.

Именно оттуда, по данным журналистов, он написал электронное письмо в чешскую полицию с просьбой о помощи. «Меня похитили и вывезли в Крым. Сейчас я в Украине, в квартире моей девушки. Я боюсь принудительного психологического вмешательства. Моему отцу было нужно, чтобы я исчез на время хода расследования по «Гнезду аиста», — говорилось в письме Бабиша-младшего.

Теперь чешские правоохранители разыскивают украинку, а самого Бабиша подозревают в незаконном пересечении украинской границы.

По данным расследования, любовницу сына премьера зовут Елизавета, у нее есть 11-летний сын. О ее месте работы ничего не известно, так как она никогда не была нигде официально трудоустроена, указывала, что ранее работала консультантом в торговой сети и продает одежду.

Найти Елизавету в Кривом Роге журналистам не удалось. По данным от украинских пограничников, она покинула Украину в начале ноября и вылетела в Женеву. Там же, по некоторым данным, сейчас находится и Бабиш-младший.

По словам матери Елизветы, она познакомилась с чехом летом прошлого года в Ялте, где тогда проживала.

На страницах женщины в соцсетях журналисты обнаружили ее фото с георгиевскими лентами, фото из Москвы, а также репост с насмешкой над украинским языком.

В то же время в октябре 2017 года она опубликовала первое совместное фото с Бабишем-младшим.

«Судя по всему, в период новогодних праздников Андрей остановился именно в ее однокомнатной квартире», — говорится в расследовании.

По данным, полученным журналистам из собственных источников в пограничной службе, в конце декабря 2017 года сын премьера Чехии пересек границу польско-украинскую границу на автомобиле, за рулем которого был человек по имени Петр Протопопов. Это россиянин, который давно живет в Чехии и работает в компании чешского премьер-министра, и которого Бабиш-младший обвинил в своем похищении. Именно этот человек, как утверждается, и познакомил Андрея с Лизой.

Покинул Бабиш Украину в середине января 2018 года, вылетев из Киева в Вену.

Как сообщала «Фраза», 13 ноября 2018 года чешские СМИ опубликовали интервью сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в котором он рассказал, как в прошлом году какое-то время находился в Крыму против своей воли во время расследования возможных коррупционных действий отца. По его словам, в Крым его отвез Петр Протопопов — муж советника Министерства здравоохранения и психиатра Диты Протопоповой.

Впоследствии Бабиш-старший признал, что его сын был в оккупированном Крыму, однако на законных основаниях, однако заявил, что это произошло добровольно и на законных основаниях.