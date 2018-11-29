Украинцам рассказали, как у них выросла зарплата

В Госкомстате рассказали о существенном росте «реальной зарплаты» украинцев в этом году. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным официальной статистики, за данный период она увеличилась аж на 14,2%.

При этом по данным статистики, в октябре рост составил 0,2%.

Сейчас, как говорят украинцам, средняя номинальная зарплата по стране составляет 9 218 гривен.

Самые большие зарплаты в Киеве (13 850 гривен) и в Донецкой области (9 998 гривен).

Самая же низкая оплата труда в Черновицкой области – всего 7 128 гривен.

Как писала «Фраза», Верховная Рада приняла бюджет-2019: основные показатели.

Ранее украинцев предупредили о существенном подорожании электричества.