Перед встречей с Путиным Трамп получил плохой «знак свыше»

Самолет президента США Дональда Трампа попал в аварию. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это в аэропорту Нью-Йорка LaGuardia.

По данным американских СМИ, президентский Boeing 757 был припаркован на стоянке.

В него врезался административный самолет Bombardier Global Express, зацепив борт №1 крылом.

Никто не пострадал. Причины инцидента расследуются.

Заменили ли самолет президенту США, не уточняется.

Сообщается, что Дональд Трамп собирался вылетать на саммит G20 в Аргентину, где планируется его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как писала «Фраза», Трамп сравнил себя с Элвисом Пресли и унизил мигрантов.

Ранее Трамп серьезно разгневался на Путина после конфликта в Керченском проливе.