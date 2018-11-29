Смертельно больной парень захватил два десятка заложников в одном из учебных заведений Италии

В итальянском городе Фьюджи молодой мужчина взял в заложники 21 человека, Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, 28-летний мужчина захватил директора учебного заведения и 20 студентов.

Как сообщает Rai News, нападавший был в «состоянии измененного осознания», но без оружия. Он схватил одного из учеников и приказал остальным заложникам не двигаться.

Прибывшая на место полиция обезвредила нападавшего с помощью перцовых баллончиков. Пострадали двое сотрудников правоохранительных органов и одна из захваченных студенток. Ее с небольшими травмами доставили в больницу.

Как отмечает телеканал, у мужчины был ранее диагностирован рак легких. Медработники успокоили задержанного с помощью седативных препаратов. Он был доставлен в психиатрическое отделение местной больницы. Мотивы мужчины пока не уточняются.

Как сообщала «Фраза», 5 сентября 2005 года преподаватель Одесской государственной музыкальной академии захватил в заложники двух студентов, требуя устранить нарушения законности в Болонском процессе.