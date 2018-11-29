Культовый голливудский холостяк женился на израильтянке

Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые женился. Как выяснили журналисты «Фразы», его избранницей стала Даниэлла Пик, которая младше жениха на 20 лет.

Как сообщает People, пара справила скромную свадьбу в Лос-Анджелесе, Калифорния. Ожидается, что позже молодожены устроят пышный прием.

По данным издания, Тарантино познакомился с Пик в 2009 году на презентации фильма «Бесславные ублюдки» в Израиле. Однако встречаться они начали лишь 7 лет спустя. Тогда же он заявил о возможном завершении карьеры.

Наконец, в июне 2017-го они обручились.

Отметим, что 55-летний режиссер никогда ранее не был женат. Он объяснял это тем, что работа занимает у него все свободное время. «Когда я снимаю фильм, я кроме этого ничего не делаю. Все ради фильма. У меня нет жены. У меня нет ребенка. Ничто не встанет на моем пути», — говорил Тарантино.

Даниэлла Пик также никогда прежде не была замужем. Она начала карьеру в начале 2000-х с сестрой Шароной. В 2005 году они участвовали в национальном отборе на международный конкурс «Евровидение». Позже Пик занялась сольной карьерой.

Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе Квентин Тарантино известен такими фильмами как «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки» и многими др. Неоднократный обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус», а также одной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

В августе 2019 года в прокат выйдет его новая лента «Однажды в Голливуде».

Как сообщали СМИ, в сентябре 2017 года в возрасте 53 лет впервые женился другой знаменитый голливудский персонаж — Джордж Клуни.