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Медики доказали, что банька укрепляет сердце

Медики доказали, что банька укрепляет сердце

Медики доказали пользу регулярных посещений сауны и бани. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования провели эксперты из специальной международной группы ученых.

Как пишет издание BMC Medicine, они пришли к выводу, что посещение сауны или бани людьми после пятидесяти лет существенно снижает риск смерти от сердечнососудистых заболеваний.

Париться советуют регулярно.

В своих исследованиях ученые из разных стран провели анализ медицинских карт людей в возрасте от пятидесяти лет (средний возраст составил 63 года), установив связь между их здоровьем и регулярностью визитов в сауны или бани.

Как оказалось, пишет издание, «на участников, посещающих сауну или баню четыре-семь раз в неделю, пришлось менее трех смертей в год на тысячу человек, в то же время, для тех, кто посещал сауну один раз в неделю, данный показатель составил десять смертей».

Исследователи говорят, что походы в сауны и бани снижают кровяное давление и повышают частоту сердечных сокращений. Ученые отмечают: точно так же, как «при физических упражнениях низкой и умеренной интенсивности».

Как писала «Фраза», ученые нашли в шоколаде полезный витамин, а также выяснили неожиданную пользу от нитратов.

Тэги: общество, сауна, здоровье, баня

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