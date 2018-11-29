Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ученые разгадали тайну врожденного иммунитета и объяснили, как это поможет

Ученые разгадали тайну врожденного иммунитета и объяснили, как это поможет

Ученым удалось разгадать секрет врожденного иммунитета. Как выяснили журналисты «Фразы», это должно помочь в борьбе с опасными заболеваниями, например болезнью Альцгеймера.

Как пишет издание Medicalxpress, защитную реакцию в организме с врожденным иммунитетом запускает белок NLRP3.

Исследователи выяснили суть работы защитного механизма.

В статье говорится, что «все раздражители вызывают структурные изменения в клетках, при которых липидный компонент PI4P соединяется с определенной областью NLRP3».

В итоге, говорят ученые, данный процесс приводит к возникновению воспалительной реакции, которая является сигналом для иммунной системы.

Исследователи надеются, что их открытие даст возможность создать препараты, «принудительно запускающие защитную реакцию белка».

Как писала «Фраза», китайский ученый сумел впервые в истории изменить ДНК будущих детей.

Ранее ученые выяснили, что лишний вес у детей может привести к страшной болезни.

Тэги: ученые, здоровье, мир, иммунитет

Комментарии

Колонка автора
28.11.18 09:03

Ещё не полный маразм, но уже предварительные ласки

Автор: Евгений Селяков

Статьи

29.11.18 09:33

Предвыборный миллиард на шоколадки от Зайчика

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха

На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха
29.11.18 12:41
728
Последние новости
29.11.18 14:57

Сын премьера Чехии нашел в Крыму невесту с георгиевскими ленточками и увез ее из Кривого Рога в Женеву, – СМИ
29.11.18 14:03

Украинцам рассказали, как у них выросла зарплата
29.11.18 13:45

Перед встречей с Путиным Трамп получил плохой «знак свыше»
29.11.18 13:02

Смертельно больной парень захватил два десятка заложников в одном из учебных заведений Италии
29.11.18 12:41

На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха
29.11.18 12:07

Ученые разгадали тайну врожденного иммунитета и объяснили, как это поможет
29.11.18 11:45

Свежий кинокошмар от скандального Ларса фон Триера выходит в украинский прокат
29.11.18 11:40

Культовый голливудский холостяк женился на израильтянке
29.11.18 11:06

ГСЧС опубликовала фото пожара в Министерстве финансов Украины
29.11.18 11:00

Медики доказали, что банька укрепляет сердце

Интервью

18.11.18 22:30

Сергей Рахлин: Премия «Золотой глобус» - смелее, честнее и прогрессивнее «Оскара»

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха
На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха
На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха
На Херсонщине в связи с военным положением конфискуют базы отдыха
Свежий кинокошмар от скандального Ларса фон Триера выходит в украинский прокат
Свежий кинокошмар от скандального Ларса фон Триера выходит в украинский прокат
ГСЧС опубликовала фото пожара в Министерстве финансов Украины
ГСЧС опубликовала фото пожара в Министерстве финансов Украины
Экс-министра обороны Гриценко забросали яйцами в Одессе
Экс-министра обороны Гриценко забросали яйцами в Одессе
Толпа разъяренных бюджетников едва не снесла парламент Каталонии: эпичное видео
Толпа разъяренных бюджетников едва не снесла парламент Каталонии: эпичное видео
Под Киевом маленький мальчик угодил в реанимацию со столбняком
Под Киевом маленький мальчик угодил в реанимацию со столбняком
На Херсонщине уже готовы временно изымать имущество «для нужд армии»
На Херсонщине уже готовы временно изымать имущество «для нужд армии»
Усик станцевал для уставшего Ломаченко
Усик станцевал для уставшего Ломаченко
Эбола в Демократической Республике Конго: сообщается уже о двухстах трупах
Эбола в Демократической Республике Конго: сообщается уже о двухстах трупах
Одиозный итальянский министр устроил шоу из погрома мафиозного притона
Одиозный итальянский министр устроил шоу из погрома мафиозного притона
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.