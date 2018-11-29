Ученые разгадали тайну врожденного иммунитета и объяснили, как это поможет

Ученым удалось разгадать секрет врожденного иммунитета. Как выяснили журналисты «Фразы», это должно помочь в борьбе с опасными заболеваниями, например болезнью Альцгеймера.

Как пишет издание Medicalxpress, защитную реакцию в организме с врожденным иммунитетом запускает белок NLRP3.

Исследователи выяснили суть работы защитного механизма.

В статье говорится, что «все раздражители вызывают структурные изменения в клетках, при которых липидный компонент PI4P соединяется с определенной областью NLRP3».

В итоге, говорят ученые, данный процесс приводит к возникновению воспалительной реакции, которая является сигналом для иммунной системы.

Исследователи надеются, что их открытие даст возможность создать препараты, «принудительно запускающие защитную реакцию белка».

Как писала «Фраза», китайский ученый сумел впервые в истории изменить ДНК будущих детей.

Ранее ученые выяснили, что лишний вес у детей может привести к страшной болезни.