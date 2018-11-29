Керченского стрелка тайно кремировали и похоронили под чужой фамилией на деньги добрых людей, – СМИ

Студент Владислав Росляков, который, как считается, устроил кровавую бойню в политехническом колледже Керчи, две недели назад был тайно кремирован. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, его похоронили под чужой фамилией.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, организовать похороны удалось благодаря неравнодушным людям, которые собрали и передали матери покойного 101 тыс. рублей.

В прилагающемся к переводу письме они якобы попросили женщину «не опускать руки».

Как рассказала соседка, мать Рослякова недавно ненадолго возвращалась в квартиру, в которой больше не живет, чтобы выкинуть вещи сына. В ответ на вопрос, как она себя чувствует, та сказала, что «ей стыдно перед людьми, больно и обидно, никак она себя не чувствует».

«Она ушла на съемную квартиру, но даже мне не сказала, куда именно. Со второго адреса ее и вовсе соседи выгнали. Боятся, сказали», — заключила соседка.

Как сообщала «Фраза», в результате взрыва и стрельбы в одном из техникумов аннексированной Керчи 17 октября 2018 года погиб 21 человек.

По данным следствия, теракт совершил 18-летний учащийся учебного заведения Владислав Росляков, который «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им».