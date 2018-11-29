Новым президентом Грузии стала «женщина из Парижа»

Новым президентом Грузии стала женщина. Как выяснили журналисты «Фразы», на прошедших выборах страна проголосовала за Саломе Зурабишвили.

На утро четверга, 29 ноября, в ЦИК обработано уже почти 99% бюллетеней, и Саломе Зурабишвили набирает 59,61% голосов.

За ее конкурента, лидера «Единого национального движения» Григола Вашадзе проголосовали 40,39% жителей Грузии.

Отметим, что Саломе Зурабишвили 66 лет. Она родилась в Париже, работал десятки лет в структурах МИД Франции.

В 2004 году Михаил Саакашвили назначил ее министром иностранных дел Грузии. Спустя годы Саломе Зурабишвили неоднократно ругала экс-президента.

На нынешние выборы она шла как независимый кандидат, но, по сути, поддерживалась правящей партией «Грузинская мечта» и крупным бизнесом.

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