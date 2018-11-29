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Стало известно, какие премиум-автомобили чаще всего угоняют в Украине

Стало известно, какие премиум-автомобили чаще всего угоняют в Украине

За последние 6 лет в Украине прослеживается тенденция к уменьшению числа угонов автомобилей в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», по статистике Национальной полиции, с начала года в среднем по стране преступники угоняли по 14-15 авто в сутки.

Как сообщает «Фориншурер», в тройку самых угоняемых авто премиум-класса за 9 месяцев попали машины Toyota (205 авто), Mazda (71 авто) и Lexus (65 авто). Как правило, их угоняют по заказу. Практика показывает, что после угона такие автомобили оставляют на несколько дней в укромном месте — чтобы определить оборудовано авто системой спутникового слежения и будут ли его усиленно искать.

Наибольшее количество угнанных автомобилей премиум-класса за последние 9 месяцев зафиксировано в Киеве. На втором месте находится Одесская область. Далее — Харьковская и Днепропетровская области.

Как отмечает издание, именно из-за отсутствия комплексного подхода в организации раскрытия угонов транспортных средств в 2018 году был уволен с занимаемой должности руководитель управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве. Еще 27 работников этого подразделения получили дисциплинарные взыскания.

При этом, как подчеркивает издание, лояльное законодательство позволяет большинству задержанных за угон оставаться на свободе.

Как сообщала «Фраза», в 2017 году на первом месте по числу угонов в Киеве находился Дарницкий район на левом берегу столицы.

При этом в соцсетях пострадавшие предупреждают об «опасных местах». Так, в столице — это паркинги известных торговых центов на въезде в микрорайон Троещина, популярный кинотеатр на Петровке и огромный супермаркет с приятными ценами на продукты — недалеко от Оболони.

Правоохранители предупреждают: быть крайне внимательными в подобных местах. При выходе из автомобиля, ставя его на сигнализацию, стоит обратить внимание «на необычное многократное» мигание. Это может свидетельствовать о том, что рядом с вами дельцы с граберами — устройствами, которые «считывают» коды сигнализации. И когда вы спокойно удалитесь за покупками, а в магазине вас будут «вести» подельники, злоумышленники в лучшем случае «почистят» ваш автомобиль.

Тэги: автомобиль, Toyota, угон, криминал, новости Украины

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